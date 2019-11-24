Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapan sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra sahada interval koşular gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı ise Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde saat 16.30'da başlayacak.