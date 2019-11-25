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Galatasaray-Club Brugge maçına doğru

6 saat önce

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan sarı-kırmızılı futbolcu, Avrupa'da yollarına devam etmek için karşılaşmanın çok önemli olduğunu aktardı.

Takımda eksikliklerin olduğunu vurgulayan Ömer Bayram, "Galatasaray'ın bütün oyuncuları çok değerlidir. Maçın önemini herkes biliyorum. Tamam ya da devam maçı oynayacağız. Galatasaray her zaman Avrupa kupalarında olmaya layıktır. Biz Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nde temsil etmek istiyoruz. Her şey bizim elimizde çünkü sahamızda oynuyoruz. Kendimize inanıyoruz. Yarın taraftarlarımızın desteğiyle 3 puanı alıp, Avrupa Ligi'ne devam etmek istiyoruz. Sahada basmadık yer bırakmayacağız." diye konuştu.

Galatasaray'da geçen sezon uyum sorunu yaşadığını belirten Ömer Bayram, şunları kaydetti:

"Ben kendime her zaman inandım. Hiçbir zaman pes etmedim. Sezon başı kampında ayrılıp, ayrılmamamla ilgili bir gündem vardı. Ancak ben kampta öyle bir şey düşünmedim. Kendimi antrenmanlara verdim. Hocamız beni orta sahada kullandı. Hazırlık maçları iyi geçti. Hocanın bana verdiği şansı elimden geldiği kadar iyi kullandığımı düşünüyorum. Savaşçı ruhumu hiçbir zaman kaybetmedim. Takım için elimden geleni yaptım. Bunu her zaman yapacağıma inanıyorum."

Ömer Bayram, Hollanda'da kariyerine kanat oyuncusu olarak başladığını dile getirerek, " Türkiye'de Kayserispor'a sol açık olarak transfer oldum. Sol bekte sakatlıklar oldu. Ben o bölgede iyi maçlar çıkardığım için sol bekte devam ettim. Sol bek olarak da A Milli Takım'a gittim. Fatih hoca da sağ olsun bana orta sahada şans verdi. Orta saha bana uygun geliyor. Bence yetenekli ve iyi oyuncu her zaman her yerde oynamalı. Ben savaşçı ruhumla her zaman her yerde oynamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Ömer Bayram, Club Brugge, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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