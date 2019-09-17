Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Club Brugge maçına hazır
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Galatasaray, Club Brugge maçına hazır

30 dakika önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci haftasında yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Club Brugge maçına hazır, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci haftasında yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Jan Breydelstadion'da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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