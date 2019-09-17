Galatasaray, Club Brugge maçına hazır

Antrenman daha sonra basına kapalı devam etti.

Jan Breydelstadion'da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci haftasında yarın Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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