Galatasaray-Club Brugge maçından notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile yapılan maçta görev alan oyunculardan Okan Kocuk yedeğe çekilirken, sakat olan Ryan Babel ile UEFA'ya verilen listede isimleri bulunmayan Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise kadroda yer almadı.

Club Brugge müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri ve Younes Belhanda forma giydi.

Galatasaray'da Babel'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı da maçın kadrosunda bulunmadı.

Cezalılar Steven Nzonzi ve Yunus Akgün müsabakada forma giyemedi.

Galatasaray, maça Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

Muslera ilk 11'de

Galatasaray'da sakatlığı geçen kaleci Fernando Muslera, müsabakaya ilk 11'de çıktı.

Muslera, Uruguay Milli Takım'ında yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'deki Medipol Başakşehir maçında forma giyememişti.

Kadroda altyapıdan 4 oyuncu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakat, cezalı ve UEFA listesinde bulunmayan oyuncuların yokluğunda maçın 18 kişilik kadrosuna altyapıdan 4 futbolcuyu aldı.

Fatih Terim, UEFA'ya bildirim zorunluğu olmayan genç oyuncular Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Kaan Arslan ve Gökay Güney'i maçta yedekler arasında tuttu.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde genç oyuncuların dışında kaleci Okan Kocuk ile Selçuk İnan ve Emre Mor oturdu.

Taraftardan Fatih Terim'e destek

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla teknik direktör Fatih Terim'e destek verdi.

Taraftarların uzun süre "İmparator Fatih Terim" diye bağırdığı tecrübeli teknik adam, saha içine girerek tribünleri alkışladı.

Club Brugge'de Diagne kadroda yok

Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Belçika ekibinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, İstanbul'a getirilmedi.

Club Brugge'de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçın kadrosunda bulunmadı.

Galatasaray, Gençlik Ligi maçını 2-1 kazandı

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta sarı-kırmızılı takımın gollerini Atalay Yıldırım ve Mustafa Fettahoğlu atarken, Club Brugge'ün golünü Mathias de Wolf kaydetti.

Grupta 6 puanı olan Galatasaray üçüncü sırada yer alırken, 9 puana sahip Club Brugge ise ikinci sırada bulunuyor.

Maç öncesinde dostluk yemeği

Karşılaşma öncesinde iki kulübün yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemek organizasyonuna Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar ve Mahmut Recevik, Club Brugge Kulübü Başkanı Bart Verhaege, kulüp üst yöneticisi Vicent Mannaert, yönetim kurulu üyeleri Jan Boone, Peter Vanhecke, Bart Coeman ve Sam Sabbe ile UEFA delegesi Elena Kobak katıldı.