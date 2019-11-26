Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Club Brugge maçını 34 bin 225 seyirci izledi
Son Dakika Güncel Galatasaray - Club Brugge maçını 34 bin 225 seyirci izledi - Son Dakika

Galatasaray - Club Brugge maçını 34 bin 225 seyirci izledi

6 saat önce

Galatasaray - Club Brugge maçını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 34 bin 225 biletli seyirci takip etti.

Galatasaray - Club Brugge maçını 34 bin 225 seyirci izledi, System.String[]

Galatasaray - Club Brugge maçını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 34 bin 225 biletli seyirci takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray, sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele etti. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Türk Teleko Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 34 bin 225 biletli seyirci izledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklerken, Brugge taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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