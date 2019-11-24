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Galatasaray-Club Brugge maçını Slovak Ivan Kruzliak yönetecek
6 saat önce
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.
Galatasaray-Club Brugge maçı, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:39
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