Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Club Brugge maçını Slovak Ivan Kruzliak yönetecek
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Galatasaray-Club Brugge maçını Slovak Ivan Kruzliak yönetecek

6 saat önce

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Galatasaray-Club Brugge maçını Slovak Ivan Kruzliak yönetecek, System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.


UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.


Galatasaray-Club Brugge maçı, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:39 
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