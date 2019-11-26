Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Club Brugge maçının ardından - Fatih Terim (1)
Son Dakika Güncel Galatasaray - Club Brugge maçının ardından - Fatih Terim (1) - Son Dakika

Galatasaray - Club Brugge maçının ardından - Fatih Terim (1)

6 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geldi .

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geldi . Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Galatasaray - Club Brugge maçının ardından - Fatih Terim (1)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fatih Terim, Club Brugge, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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