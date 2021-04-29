Galatasaray'da 1 futbolcuda Covid-19 çıktı

Galatasaray Kulübü, bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonucu 1 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."
Kaynak: DHA
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