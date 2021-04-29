Galatasaray'da 1 futbolcunun da sonucu pozitif

Galatasaray 1 futbolcusunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardaki korona virüse yakalan futbolcu sayısı 4'e yükseldi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL