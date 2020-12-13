Galatasaray'da 1 futbolcunun sonucu pozitif çıktı - Son Dakika

Galatasaray'da 1 futbolcunun sonucu pozitif çıktı
13.12.2020 21:12
Galatasaray, futbol takımına yapılan korona virüs test sonuçlarında 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray, futbol takımına yapılan korona virüs test sonuçlarında 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.
(İHA)
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