Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da 1 golün maliyeti 41 milyon TL
Son Dakika Spor Galatasaray'da 1 golün maliyeti 41 milyon TL

Galatasaray'da 1 golün maliyeti 41 milyon TL

15 dakika önce

Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor.

Galatasaray'da 1 golün maliyeti 41 milyon TL, System.String[]

Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor... Sezon başında önemli transferlere imza atan Sarı-Kırmızılılar oldukça fazla bir mali yükün altına girerken, futbolculara bonuslar hariç 287 milyon lira maaş ödeniyor. Buna karşın Galatasaray 10 resmi maçta ağlara sadece 7 gol bırakabildi.


Böylece Sarı-Kırmızılılar'ın 1 golünün maliyeti 41 milyon lira oldu. Transferi çok büyük ses getiren ve 5 milyon Euro garanti ücret ödenen Falcao 4 resmi maçta 1 golde kaldı. İmza parası ile birlikte bu sezon 4.5 milyon Euro kazanan Babel 2 gol atabildi. Yüksek maaş alan diğer isimlerinden Feghouli de takıma gol katkısı veremedi.


4 MAÇA ÇIKTI 1 GOL ATABİLDİ


Yılın en flaş transferi olan Radamel Falcao Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıktı. Sadece Kasımpaşa maçında ağları havalandırabilen Kolombiyalı forvet beklentileri karşılaşamadı..


FİZİK OLARAK HAZIR DEĞİL


Transfer sürecinin uzaması nedeniyle Monaco ile idmana çıkamayan Falcao henüz fizik olarak hazır değil..

Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:16 
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