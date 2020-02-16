Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan kupadaki Alanyaspor maçının 11'ine göre Yeni Malatyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı.



Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim, Malatya ekibi karşısında son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Sağ bekte kırmızı kart cezalısı Mariano'nun yerine Şener Özbayraklı'ya görev veren Terim, sol beke de Martin Linnes'in yerine orta sahada oynattığı Ömer Bayram'ı çekti. Deneyimli teknik adam sol kanadı da Henry Onyekuru'ya emanet etti. Falcao ise sakatlığının ardından ilk defa Malatya ekibi karşısında 21 kişilik kadroda yer aldı.



Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor karşısına Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Emre Akbaba ve Adem Büyük ile çıktı.



Yedeklerde ise Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Florin Andone, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı bekledi.



Henry Onyekuru ligde ilk kez 11'de



Devre arasında Fransa'nın Monaco ekibinden transfer olan Henry Onyekuru sıtma hastalığından dolayı forma giyememişti. Hastalığını atlattıktan sonra yedek kulübesinden gelerek oyuna dahil olan Onyekuru, kupa maçında 1 kez 11'de başlamıştı. Yeni Malatyapor maçıyla birlikte Nijeryalı futbolcu ligde ilk kez 11'de şans buldu.



Karşılaşma öncesinde Galatasaraylı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar ayrıca Fatih Terim'i tribüne çağırdı. Terim de çağrıya yanıt vererek tribünlere gitti ve el salladı.



Öte yandan bir dönem Galatasaray'da forma giyen Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Umut Bulut'u müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar tribüne çağırdı.



Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş da cezasından dolayı yedek kulübünde yer almadı. - İSTANBUL