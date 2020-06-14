Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşısında defansın ortasında sakatlığı bulunan Marcao'nun yerine Ahmet Çalık'a görev verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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