Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları BB Erzurumspor maçının 11'ine göre MKE Ankaragücü karşısında 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleye geçen haftaya göre iki farklı isimle maça başladı. Teknik Direktör Fatih Terim, kırmızı kart cezalısı Radamel Falcao'nun yerine Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye görev verdi. Terim, BB Erzurumspor maçında sakatlanan Younes Belhanda'nın yokluğunda da kırmızı kart cezası sona eren Etebo'yu görevlendirdi. Belhanda 21 kişilik kadroda da yer almadı. Geçen hafta kaleyi Fatih Öztürk'ten alan Okan Kocuk bu haftada da 11'de sahaya çıktı.

Öte yandan eşinin korona virüs test sonucu pozitif çıkan Yardımcı Antrenör Ümit Davala, izolasyon sürecinden dolayı maçta yer almadı.

KAPTANLIK PAZUBANDI ÖMER BAYRAM'DA

Sarı-kırmızılılarda bu hafta sahaya kaptan olarak Ömer Bayram çıktı. Daha önce oynanan 9 resmi maçta 4 kez Arda Turan, 2 kez Martin Linnes, 1'er kez de Ryan Donk ve Younes Belhanda kaptan olarak 11'de başlamıştı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11'i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Jesse Sekidika ve Sofiane Feghouli bekledi.

(İHA)