Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da 2019 Yılı Bütçesi Kabul Edildi

Galatasaray'da 2019 Yılı Bütçesi Kabul Edildi

1 saat önce

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2019 yılı bütçesi kabul edildi.

Galatasaray'da 2019 Yılı Bütçesi Kabul Edildi, System.String[]
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2019 yılı bütçesi kabul edildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda 2019 yılı bütçesi üyelerin oylamasına sunuldu. Buna göre139 milyon 813 bin 925 TL gelir, 439 milyon 358 bin 744 TL gider olarak oy çokluğuyla onaylandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:38 Kaynak: İHA

Lütfi Kırdar, Galatasaray, Spor
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