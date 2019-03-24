Galatasaray'da 2019 Yılı Bütçesi Kabul Edildi
1 saat önce
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2019 yılı bütçesi kabul edildi.
Galatasaray
Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2019 yılı bütçesi kabul edildi. Lütfi Kırdar
Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapılan Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulunda 2019 yılı bütçesi üyelerin oylamasına sunuldu. Buna göre139 milyon 813 bin 925 TL gelir, 439 milyon 358 bin 744 TL gider olarak oy çokluğuyla onaylandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:38 Kaynak: İHA
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