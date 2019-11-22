Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray, son oynadığı Gaziantep FK maçının 11'ine göre Başakşehir karşılaşmasına 3 değişiklik ile çıktı.



Başakşehir maçı öncesinde sakat futbolcuların fazla olması nedeniyle Galatasaray'ın nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merak konusuydu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Gaziantep FK maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Terim, milli takımdan sakat dönen Fernando Muslera'nın yerine kaleyi Okan Kocuk'a emanet etti. Milli takımdan sakatlanan gelen bir başka futbolcu olan Luyindama'nın da yerine de Ryan Donk'u görevlendirildi. Radamel Falcao ve Florin Andone'nin yokluğunda da hücumda Adem Büyük ile Ryan Babel yer aldı.



Sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşısına Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Adem Büyük 11'i ile çıktı. - İSTANBUL