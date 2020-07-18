Galatasaray'da 3 değişiklik - Son Dakika

Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan MKE Ankaragücü maçı 11'ine göre Göztepe müsabakasında 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan MKE Ankaragücü maçı 11'ine göre Göztepe müsabakasında 3 değişiklik gerçekleştirdi.

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Süper Lig'in 33. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre 3 değişlik yaptı. Terim, geçen hafta oynayan Emin Bayram, Martin Linnes ve Taylan Antalyalı'ya 11'de görev vermedi. Deneyimli teknik adam, bu futbolcuların yerine defansın ortasında sakatlıktan dönen Ryan Donk'a, sağ bekte Mariano'ya ve kırmızı kart cezasını tamamlayan Sofiane Feghouli'yi görevlendirdi.


Galatasaray, Göztepe karşısına; Okan Kocuk, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Adem Büyük 11'i ile çıktı.


Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı forma şansı bekledi.


Falcao ve Lemina kadroda yok


Fernando Muslera, Florin Andone, Mario Lemina ve Rademel Falcao, sakatlıkları bulunduğundan dolayı kadroda yer almadı. Bu sezon başında Monaco'dan transfer olan Falcao, Göztepe maçıyla birlikte sakatlıklar nedeniyle 20. kez takımını yalnız bıraktı. Kolombiyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 22 müsabakada rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Lemina da sakatlık nedeniyle bu sezonki 13. müsabakasını kaçırmış oldu. Gabonlu futbolcu oynadığı 28 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da 3 değişiklik - Son Dakika Spor
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