Galatasaray'da 3 futbolcu, Konyaspor maçında yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da 3 futbolcu, Konyaspor maçında yok - Son Dakika Spor

Galatasaray'da 3 futbolcu, Konyaspor maçında yok

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Galatasaray'da 3 futbolcu, Konyaspor maçında yok, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.


Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, topladığı 30 puanla 18. haftayı averajla 6. sırada tamamladı.


İttifak Holding Konyaspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 18 puan topladı ve 18. haftayı 14. sırada bitirdi.


İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.


Üç futbolcu forma giyemeyecek


Galatasaray'da 3 futbolcu yarınki müsabakada görev yapamayacak.


Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak.


Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de maçta forma giyemeyecek.


Üç futbolcu ceza sınırında


Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.


Galatasaray, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:13 
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