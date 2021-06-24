Galatasaray'da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Mısır Milli Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı kulübün girişimleri sonrasında kadrodan çıkarıldı ve çalışmalara katılmak için İstanbul 'a geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üç futbolcunun sponsor hastane Liv Hospital Vadistanbul'da bir dizi kontrolden geçirildiği bildirildi.

Galatasaray 'da futbolcular Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin sağlık kontrolünden geçirildi.

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