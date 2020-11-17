Galatasaray'da 3 futbolcunun testi pozitif

Galatasaray Kulübü, 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Daha önce 2 oyuncunun pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray'da bugünkü vakalar ile birlikte toplam Covid-19 pozitif futbolcu sayısı 5'e yükseldi.

Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'in katkılarıyla dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur."