Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı
20.07.2021 15:00
21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Kamp kadrosunun dışında kalan üç isim; Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba oldu. Oğulcan Çağlayan, Mbaye Diagne, Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz da kafilede yer almadı.
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