Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti (YENİDEN)
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Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da bugün Ryan Babel, daha önce ise Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:18 Kaynak: DHA
Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da bugün Ryan Babel, daha önce ise Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.
Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 3 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
- Babel
Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da
Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da
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