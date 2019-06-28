Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti (YENİDEN)
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Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti (YENİDEN)

1 saat önce

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da bugün Ryan Babel, daha önce ise Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray'da 3 isim sağlık kontrolünden geçti (YENİDEN), System.String[]

Transfer çalışmalarına hız veren son şampiyon Galatasaray'da bugün Ryan Babel, daha önce ise Şener Özbayraklı ve Adem Büyük sağlık kontrolünden geçti.
Sarı kırmızılı ekibin prensip anlaşması sağladığı 3 ismin de sağlık durumlarında sorun çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


- Babel
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:18 Kaynak: DHA
Babel, Galatasaray, Spor
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Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da Babel, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük Galatasaray'da İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası Lucescu'ya şişe uzatıldı Mahmut Tekdemir'den Başakşehir'e: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

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