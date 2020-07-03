Galatasaray'da 30 milyon avro çöpe gitti! - Son Dakika

Galatasaray'da 30 milyon avro çöpe gitti!

Ligin en az gol (26) yiyen takımı olan Galatasaray aynı başarıyı hücumda gösteremedi ve en çok gol atanlar sıralamasında 6 takıma geçildi.

Ligin en az gol (26) yiyen takımı olan Galatasaray aynı başarıyı hücumda gösteremedi ve en çok gol atanlar sıralamasında 6 takıma geçildi.

Altının kilogramı 391 bin 200 liraya yükseldi
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı


Sarı-kırmızılı kulüp forvet hattına 30 milyon Euro yatırım yaptığı sezonda beklediği katkıyı alamadı. Oysa ki 2017-18 sezonunda Gomis'in sürüklediği Galatasaray 29 haftada 65 kez ağları sarsmış ve 60 puan toplamıştı.


Geçen sezon 29 haftanın sonunda atılan gol sayısı 62, ulaşılan puan 59 yazıyordu. Bu sezon ise 29 haftada sadece 48 gol bulabilen sarı-kırmızılı takım, 52 puanda kaldı.


29 HAFTADA 12 GOL BULDULAR


3 yıllığına 25 milyon Euro maliyetle gelen Falcao sakatlığı yüzünden ligde 10 hafta takımını yalnız bıraktı. Sezonu kapatan Andone sadece 9 maçta görev yaptı. Diagne-Mitroglou yerine tercih edilen Falcao-Andone ikilisi 29 haftada toplam 12 kez fileleri havalandırdı. (Sabah)


Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:36 

Son Dakika Spor Galatasaray'da 30 milyon avro çöpe gitti! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:48 Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:40
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
16:39
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
16:30
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 17:20:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da 30 milyon avro çöpe gitti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]