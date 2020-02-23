Galatasaray'da 4 değişiklik - Son Dakika
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Galatasaray'da 4 değişiklik

7 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre Fenerbahçe derbisinin 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Galatasaray'da 4 değişiklik, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre Fenerbahçe derbisinin 11'inde 4 değişiklik yaptı.


Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye konuk Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim kadroda bazı değişikliklere gitti. Deneyimli teknik adam, son oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Terim değişiklik olarak savunmada Mariano ve Saracchi'ye şans tanırken, orta sahada Belhanda ve ileri uçta da Falcao'yu görevlendirdi. Sakatlığı bulunan Mario Lemina kadroda yer almıyor. Yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezası nedeniyle yedek kulübünde yok.


Galatasaray derbiye Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Younes Belhanda ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.


Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Martin Linnes, Emre Akbab, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Taylan Antalyalı yer aldı.


Deplasmanda takımını yalnız bırakmak istemeyen Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan tribünün tamamen doldurdu. Maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla desteklerini sürdürdüler. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:15 Kaynak: İHA
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