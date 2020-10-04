Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

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Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içi İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elenen sarı-kırmızılı takım, milli maç için verilecek ara öncesinde Kasımpaşa ile karşılaştı.

Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasına takımını Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıkardı.

Teknik direktör Fatih Terim, Rangers müsabakasına ilk 11'de başlayan 4 futbolcuya Kasımpaşa karşısında görev vermedi. Rangers mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer alan Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao, yedekler arasında bekledi. Bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Etebo, Arda Turan ve Diagne sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde bu 4 futbolcunun haricinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Ömer Bayram yer aldı.

Fatih Öztürk eski takımına karşı

Galatasaray'ın file bekçisi Fatih Öztürk, ilk kez eski takımı Kasımpaşa'ya karşı forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, müsabakaya ilk 11'de başladı.

Kerem Aktürkoğlu, maç kadrosunda

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

Anagold 24Erzincanspor ile sözleşmesi sona ermesi sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Kasımpaşa müsabakasında yedekler arasında görev bekledi.

Öte yandan, sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Etebo, ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başladı. İngiltere'nin Stoke City takımından kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, ligdeki Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında sonradan oyuna girmişti.

Başkan Mustafa Cengiz tribünde

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı statta izledi.

Geçen aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Cengiz'e ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve bazı yöneticiler eşlik etti.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de protokol tribününde yer aldı.

Kasımpaşa'da da 4 değişiklik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, son lig maçına göre 4 değişiklik yaptı.

Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasına Ramazan Köse, Oussama Hadadi, Mickael Sylvain Tirpan, Julian Marc Jeanvier, Florent Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Alan Lima Carius, Yusuf Erdoğan, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic 11'i ile çıktı.

Ligde 1-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de oynayan Loret Sadiku, David Pavelka, Kevin Varga ve Tomas Brecka yedeğe çekilirken, bu oyuncuların yerine Hadadi, Jeanvier, Tirpan ve Hodzic görev aldı.

Hodzic, ilk maçına çıktı

Kasımpaşa'da yeni transfer Armin Hodzic ilk maçına çıktı.

Transfer edildiği gün içinde açıklanan ve lisansı bugün çıkarılan Bosna Hersekli santrfor, Galatasaray karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:02 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika Spor


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