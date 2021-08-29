Kasımpaşa-Galatasaray maçından notlar

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile oynanan maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne 11'ini sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli bekledi.

Fatih Terim, 26 Ağustos'ta Randers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında ilk 11'de görevlendirdiği Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik direktör, bu oyuncuların yerine Nelsson, Cicaldau, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ı başlangıç kadrosuna yazdı.

Morutan ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Romanya ligi takımlarından FCSB'den transfer edilen 22 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başladı.

Ayrıca Randers karşılaşmasında sonradan oyuna giren ve etkili performansıyla dikkati çeken Barış Alper Yılmaz da Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de görev yaptı.

Falcao yine kadroda yok

Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, üst üste 3. maçta da kadroya alınmadı.

Ligdeki Atakaş Hatayspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers karşılaşmalarının kadrolarında bulunmayan Falcao, Kasımpaşa mücadelesinde de 21 kişilik listeye dahil edilmedi.

Süper Lig'in ilk 2 haftasında kadroda bulunmasına rağmen görev yapmayan Yedlin de Kasımpaşa maçının kadrosuna yazılmadı.

Kasımpaşa'da 2 değişiklik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, son oynanan GZT Giresunspor maçının 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasına Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Jeffry Bruma, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Loret Sadiku, Michal Travnik, Kevin Varga, Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Nicolai Jörgensen 11'i ile başladı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Erdem Canpolat, Harun Tekin, Mortadha Ben Ouanes, Valentin Eysseric, Umut Bozok, Ahmet Emin Engin, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat oturdu.

Cihat Arslan, GZT Giresunspor mücadelesinde 11'de görevlendirdiği Mortadha ile Eysseric'i yedeğe çekti. Arslan, bu oyuncuların yerine Evren Eren Elmalı ile Travnik'i 11'de oynattı.