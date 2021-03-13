Galatasaray'da 5 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçına göre Kayserispor karşılaşmasının 11'inde 5 değişiklik yaptı. Terim, iki forveti Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed'e 11'de görev verdi.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda Sivas mücadelesinde Martin Linnes, Ryan Donk, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Younes Belhanda 11'de görev almıştı. Donk sakatlığından dolayı kadroda bulunmuyor. Younes Belhanda'nın da sözleşmesi feshedildi. Bu futbolcuların yerine Teknik Direktör Fatih Terim; Yedlin, Luyindama, Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed'e görev verdi.

Terim, iki forveti Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed'i 11'de görevlendirdi.

Emre Akbaba 8 maç sonra 11'de

Galatasaray'da Emre Akbaba, 7'si Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 8 maç sonra 11'e döndü. Emre son olarak deplasmanda oynanan Gaziantep FK mücadelesine 11'de başlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşılaşmasına; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed ile başladı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Etebo, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Valentine Ozornwafor, Arda Turan ve Sofinae Feghouli bekledi. - İSTANBUL