Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da 50 milyonluk problem! Belhanda, Mariano, Nagatomo...
Son Dakika Spor Galatasaray'da 50 milyonluk problem! Belhanda, Mariano, Nagatomo... - Son Dakika Spor

Galatasaray'da 50 milyonluk problem! Belhanda, Mariano, Nagatomo...

6 saat önce

Devre arasında yeni bir transfer operasyonu planlayan Galatasaray öncelikle Belhanda, Mariano ve Nagatomo ile yolları ayırmak istiyor.

Galatasaray'da 50 milyonluk problem! Belhanda, Mariano, Nagatomo..., System.String[]

Devre arasında yeni bir transfer operasyonu planlayan Galatasaray öncelikle Belhanda, Mariano ve Nagatomo ile yolları ayırmak istiyor. Ancak Sarı-Kırmızılı takımda çok iyi kazançları olan 3 yıldızın ayrılığa yanaşmaması sıkıntı yaratıyor.


BU MAAŞLARI TEKLİF EDEN YOK!


Bu sezon Belhanda'ya 3 milyon 350 bin Euro, Mariano'ya 2.3 milyon Euro, Nagatomo'ya ise 2 milyon Euro ödeniyor. Üç yıldızı isteyen takımlar bu maaşları karşılayamıyor.


AYRILIK YOKSA TRANSFER ZOR


Yönetim şimdi 7.7 milyon Euro'luk (Yaklaşık 50 milyon lira) krizi çözmeye çalışıyor... Eğer Fatih Terim'in istemediği bu isimlerle yollar ayrılamazsa transfer de çok zora girecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:37 
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