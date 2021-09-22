Galatasaray'da 6 değişiklik - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında 6 değişiklik yaptı. Yeni transfer Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao ilk maçına 11'de başladı. Oğulcan Çağlayan da bu sezon ilk 11'de görev aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim yoğun fikstürde Kayseri karşısında rotasyona gitti. Terim, Alanyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Luyindama, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Alpaslan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mustafa Muhammed'e görev verdi.

Alanyaspor mücadelesinde kadroda olmayan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne bu müsabakada 21 kişilik kadroda yer aldı.

Sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey, sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao'nun yanı sıra, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosunda alınmadı.

ASSUNÇAO İLK MAÇINA 11'DE BAŞLADI

Galatasaray yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kiralık olarak kattığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao, Alanyaspor maçında ilk kez kadroya alınmış fakat süre almamıştı. Fatih Terim, genç futbolcuya Kayserispor müsabakasında 11'de görev verdi.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Çaykur Rizespor ile yaşayanlardan dolayı lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan bu sezon ilk maçında Trabzonspor deplasmanında çıkmıştı. Terim, Oğulcan'a Kayseri deplasmanında 11'de şans verdi. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez 11'de başladı.

Galatasaray'da ayrıca Alpaslan Öztürk ile Mustafa Muhammed, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de görev aldı. Alpaslan ile Mustafa bu sezon Avrupa'da oynanan müsabakalarda 11'de başlamıştı.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçına Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Gustavo Assunçao, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara ve Mbaye Diagne yedek bekledi.

(Oğuzhan Ort/İHA)