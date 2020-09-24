Galatasaray'da 7 değişiklik - Son Dakika

Galatasaray'da 7 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre Hajduk Split karşısında 7 değişiklik yaptı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre Hajduk Split karşısında 7 değişiklik yaptı. Bu müsabakada sahaya kaptan olarak Ryan Donk çıktı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Başakşehir maçına göre 11'de değişiklikler yaptı. Yoğun maç temposunu da düşünen Terim, bu müsabakada farklı olarak Linnes, Donk, Emre Taşdemir, Etebo, Ömer, Babel ve Diagne'ye görev vardı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo da ilk kez 11'de yer aldı. Başakşehir mücadelesinde sonradan giren Etebo ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymişti. Ayrıca bu karşılaşmada sahaya Donk kaptan olarak çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Hajduk Split karşısına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Etebo, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Christian Luyindama, Emre Kılınç ve Arda Turan bekledi. - İSTANBUL

Hajduk Split, Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da 7 değişiklik - Son Dakika Spor

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