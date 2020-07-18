Galatasaray'da 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi - Son Dakika

Galatasaray'da 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazandığı 8 maçlık serinin ardından çıktığı 8 maçta 3 puana ulaşamamıştı. Sarı-kırmızılılar, Göztepe galibiyetiyle birlikte bu kötü istatistiğe son verdi. Cimbom 8 maçlık kazanamama döneminde 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Aslan, bu süreçte Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne de mağlup oldu. - İSTANBUL

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi - Son Dakika Spor
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