Galatasaray'da 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray 'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri kapsamında 9 futbolcu sağlık taramasından geçti.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 21:53

Kaynak: İHA

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