Galatasaray'da Adem Büyük'ten çarpıcı sözler: 'Kupa kaldırmaya geldim'

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçta takımı adına 2 gol atan Adem Büyük, mücadelenin ardından konuştu.



Adem Büyük, "Ben buraya savaşmaya, başarılı olmaya, kupalar kazanmaya geldim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiası, kupalar kaldırmaya alışkın. Zor olacağını biliyordum, burada çok kariyerli, yetenekli oyuncular var. Ne olursa olsun çalışmayı bırakmamam gerektiğini biliyoruz. Çok iyi bir rekabet ve arkadaşlık ortamı var. Bundan sonra daha çok çalışıp, daha önemli işler yapmamız gerekiyor" dedi.



Emre Akbaba ise "Zor bir deplasman olacağını biliyorduk, Kasımpaşa deplasmanı kolay değil. Önde iyi baskı kurduk ve skoru erken bulduk. Hafta hafta düşünüyoruz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Her maç yüzde 100'ümü veriyorum ve bu şekilde devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



