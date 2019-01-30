Galatasaray'da Alanyaspor Hazırlıkları Başladı
1 saat önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Fatih Terim
gözetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası
maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Antrenmanın ana bölümünde U21 Takımı'na karşı 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:11 Kaynak: İHA
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