Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Alanyaspor Hazırlıkları Başladı

Galatasaray'da Alanyaspor Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da Alanyaspor Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Antrenmanın ana bölümünde U21 Takımı'na karşı 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:11 Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankaragücü, Hırvat Stoper Ante Kulusic'i Transfer Etti Medipol Başakşehir, Eskişehirspor Forması Giyen Cemali Sertel'i Transfer Etti

Genkli Dieumerci Ndongala, Galatasaray'dan Teklif Aldığını Açıkladı Galatasaray'ın Kadro Dışı Bıraktığı Serdar Aziz: Fenerbahçe'ye Gitmeme İzin Vermiyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 18:52:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Alanyaspor Hazırlıkları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]