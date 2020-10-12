Galatasaray'da Belhanda takımla birlikte çalıştı - Son Dakika

Galatasaray'da Belhanda takımla birlikte çalıştı

12.10.2020 15:35
Galatasaray'da Belhanda takımla birlikte çalıştı, System.String[]

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma hareketleri ile başlayıp, dar alanda pas oyunlarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.Öte yandan sakatlığını atlatan Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Peter Etebo, Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra sahada kondisyon artırıcı çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Taylan Antalyalı ise tedavisinin ardından sahada düz koşulara başladı.


- İstanbul
Galatasaray'da Belhanda takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da Belhanda takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da Belhanda takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da Belhanda takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da Belhanda takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da Belhanda takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da Belhanda takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da Belhanda takımla birlikte çalıştı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Belhanda takımla birlikte çalıştı - Son Dakika Spor

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