Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor

Galatasaray'da Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor

24 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core stabilizasyon çalışamalarıyla başladı. Antrenman daha sonra sahada dinamik ısınmayla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 14.15'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.45'te özel bir uçuşla Alanya'ya hareket ederek maç öncesi Alanya'da kampa girecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:14 Kaynak: DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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