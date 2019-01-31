Galatasaray'da Alanyaspor Hazırlıkları Sürüyor
24 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor
ile karşılaşacak Galatasaray
, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core stabilizasyon çalışamalarıyla başladı. Antrenman daha sonra sahada dinamik ısınmayla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 14.15'te Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.45'te özel bir uçuşla Alanya'ya hareket ederek maç öncesi Alanya'da kampa girecek.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:14 Kaynak: DHA
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