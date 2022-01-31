Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümü basına açık yapıldı.

Antrenman koşuyla başladı ve Yardımcı Antrenör Jordi Guerrero Costa yönetiminde pozisyon alma ve fiziksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman daha sonra üç grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldı. Teknik Direktör Domenec Torrent, antrenmana yaklaşık yarım saat sonra katıldı.

Antrenmanda izinli olan Sofiane Feghouli, salonda çalışan Alexandru Cicaldau, sakatlıkları devam eden Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk ve Mbaye Diagne katılmadı. Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda olan Mustafa Muhammed de idmanda yer almadı.

ARDA TURAN İÇİN PASTA KESİLDİ

Antrenman öncesinde basın mensupları 35 yaşına giren Kaptan Arda Turan'ın doğum günü dolayısıyla pasta kesti. Turan pasta için basın mensuplarına teşekkür etti.

Öte yandan antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da izledi.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek. Sarı-kırmızılılar, öğleden sonra kamp için Antalya'ya gidecek ve Lara'da kamp yapacak.

(Oğuzhan Ort - Samet Yalçın/İHA)