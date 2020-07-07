Galatasaray'da Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

Galatasaray'da Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Ayrıca-sarı-kırmızılılarda Alanyaspor müsabakasının kamp kadrosu da belli oldu.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı için bugün saat 16.00'da hava yoluyla Alanya'ya gidecek ve karşılaşma öncesi kampa girecek.


Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


" Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban." - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor
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