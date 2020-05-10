Galatasaray'da Albero Bartali şoku!

Galatasaray'ın fizik kondisyoneri Alberto Bartali, Türkiye'ye dönemediğini ve oyuncularla çalışamayacağını söyledi.



İşte Alberto Bartali'nin açıklamaları;



Şu anda İtalya'dayım. Türkiye'ye nasıl geri döneceğimi çözmem gerek, uçuşlar durdurulduğu için bu çok kolay olmayacak. 2 hafta öncesine kadar İstanbul'daydım. Her profesyonel takımda olduğu gibi, oyunculara özel programlar hazırladık. Birkaç gündür sahada küçük gruplar çalışıyor, bundan sonra sahada daha büyük takımlarla çalışmalar devam edecek.



YETERLİ OLMAZ



Ligin 12 Haziran tarihinde başlaması planlanıyor. Son günlerde fiziksel testler, kilo ölçümleri başladı. Uzaktan durumu tam olarak anlamak zor, oyuncuları yakından görmeli ve bire bir incelemeliyim. Şu anda yaşanan ara normal değildi. Yaz aylarında tatil genelde 30 gün olur. Oyuncular 2 aydır evde, bu durum kritik durumları ortaya çıkarabilir. Evden çalışmak normal değil, bir oyuncuyu videodan çalıştıramazsın. Bu yeterli olmaz ve oyuncunun durumunu aynı seviyede tutmak mümkün olmaz.



