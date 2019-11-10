Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Andone'nin sakatlığı
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Galatasaray'da Andone'nin sakatlığı

6 saat önce

Galatasaray'ın Süper Lig'in 11. haftasında dün Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren Rumen futbolcu Florin Andone, bir süre formasından uzak kalacak.

Galatasaray'da Andone'nin sakatlığı, System.String[]

Galatasaray'ın Süper Lig'in 11. haftasında dün Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren Rumen futbolcu Florin Andone, bir süre formasından uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gaziantep FK ile oynanan maçın hemen başında girdiği ikili mücadelede sağ dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Rumen forvetin durumu, yarın yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Florin Andone, Romanya Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç ve İspanya ile oynayacağı karşılaşmalarda da görev yapamayacak.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao'nun yokluğunda Andone forma giyiyordu.

Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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