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Galatasaray'da Andone ve Onyekuru takıma döndü
14 dakika önce
Galatasaray'a iki müjde birden.... Sarı kırmızılı takımın golcülerinden Andone aylar sonra takımla çalıştı.
Galatasaray'a iki müjde birden.... Sarı kırmızılı takımın golcülerinden Andone aylar sonra takımla çalıştı.
Bunun dışında sıtmayı yenen ve bir süredir güçlendirme programına tabii tutulan Onyekuru saha çalışmalarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:14
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