Galatasaray'da Andone ve Onyekuru takıma döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Andone ve Onyekuru takıma döndü - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Andone ve Onyekuru takıma döndü

14 dakika önce

Galatasaray'a iki müjde birden.... Sarı kırmızılı takımın golcülerinden Andone aylar sonra takımla çalıştı.

Galatasaray'da Andone ve Onyekuru takıma döndü, System.String[]

Galatasaray'a iki müjde birden.... Sarı kırmızılı takımın golcülerinden Andone aylar sonra takımla çalıştı.


Bunun dışında sıtmayı yenen ve bir süredir güçlendirme programına tabii tutulan Onyekuru saha çalışmalarına başladı.


Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:14 
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