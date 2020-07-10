Galatasaray'da Ankaragücü maçı hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında pazar günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç için sabah çalışma gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idman ısınma hareketleri ile başladı. Devam eden bölümde gruplar halinde ayak tenisi oynandı. Daha sonra, Aytemiz Alanyaspor maçında tam süre almayan oyuncular interval koşu gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü maçı öncesindeki son idmanını yarın saat 11.00'de yaptıktan sonra saat 16.00'da uçakla Ankara'ya giderek karşılaşma için kampa girecek.