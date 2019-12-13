Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamladı - Son Dakika Spor
Galatasaray'da Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamladı
6 saat önce
Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:03 Kaynak: DHA
Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Çalışmalar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
Son Dakika Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu! Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi