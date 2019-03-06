Galatasaray'da Antalyaspor Hazırlıkları
46 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor
ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın son bölümünde ise altıya altı oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:27 Kaynak: DHA
Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı
Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Wesley Sneijder, Eşinden Boşanacağı İddialarını Yalanladı
Digiturk'e Rekabet Soruşturması
Maçta Rahatsızlanan Mustafa Denizli, Takımın Başında İdmana Çıktı