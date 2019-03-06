Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Antalyaspor Hazırlıkları

Galatasaray'da Antalyaspor Hazırlıkları

46 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Antalyaspor Hazırlıkları, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın son bölümünde ise altıya altı oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:27 Kaynak: DHA

Galatasaray, Antalyaspor, Spor
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