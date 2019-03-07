Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Galatasaray'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

2 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dayanıklılığa yönelik 6'ya 6 grup oyunları çalışması yaptı.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan, Japon futbolcu Yuto Nagatomo, özel rehabilitasyon programı dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Antalyaspor, Galatasaray, Spor
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