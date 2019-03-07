Galatasaray'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları
2 saat önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor
'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dayanıklılığa yönelik 6'ya 6 grup oyunları çalışması yaptı.
İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Öte yandan, Japon
futbolcu Yuto Nagatomo
, özel rehabilitasyon programı dahilinde fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.
Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:31 Kaynak: AA
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