Galatasaray'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü sahasında Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.



İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Japon futbolcu Yuto Nagatomo, özel programı dahilinde çalışmasını sürdürdü.



Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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