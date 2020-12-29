Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

29.12.2020 19:21
Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptığı bildirildi. Teknik çalışmalarla devam eden idmanın, pas oyunlarıyla sona erdiği aktarıldı.

Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası kontrolden geçirilen ve sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandığı duyuruldu.

Peter Etebo'nun tedavisine devam edildiği, Ryan Babel'in de kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştığı kaydedildi.

İzolasyon ile tedavi süreçleri biten Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, karantina süresinin dolmasının ardından testleri negatif çıkan Mbaye Diagne'nin antrenmanda takımla çalıştığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Galatasaray, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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