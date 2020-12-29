Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

İzolasyon ile tedavi süreçleri biten Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir 'in yanı sıra, karantina süresinin dolmasının ardından testleri negatif çıkan Mbaye Diagne 'nin antrenmanda takımla çalıştığı belirtildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptığı bildirildi. Teknik çalışmalarla devam eden idmanın, pas oyunlarıyla sona erdiği aktarıldı.

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