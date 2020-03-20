Galatasaray'da antrenman iptal edildi, 3 saat 'iptal' kararı beklendi!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Liglerin ertelenmesini isteyen kulüplerin başında gelen Galatasaray'da dünkü antrenman da iptal edildi...



Geçtiğimiz pazar günü oynanan ve 0-0 sona eren Beşiktaş derbisi sonrası futbolcularına 2 gün izin veren teknik direktör Fatih Terim, 'ligler ertelenecek' beklentisiyle önceki günkü idmanı iptal etmişti. Dün saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan sarı kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, 13.00'te başlaması gereken antrenman öncesi yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantının tek gündem maddesi koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan endişelerdi. Aynı dakikalarda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, liglerin ertelenmesi konusunda spor federasyonlarının başkanlarıyla toplantı yaptığı haberini alan Terim, antrenmanı iptal etti. Daha sonra öğle yemeği yiyen futbolcular ve teknik heyet, saat 15.00'te tesislerden ayrılıp evlerine gitti.



FIFPRO'YA BAŞVURDULAR



Liglerin ertelenmesi G. Saray'da yaşanması muhtemel birçok olayın önüne geçti. Bazı yabancılar koronavirüs nedeniyle sahaya çıkmak istemiyordu. Hatta bazıları Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'ne (FIFPro) başvurup yardım istedi. FIFPro da bunun üzerine TFF ile temasa geçip, "Ligleri erteleyin" çağrısı yaptı.



