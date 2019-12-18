Galatasaray'da aralık ayı olağan divan toplantısı başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da aralık ayı olağan divan toplantısı başladı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da aralık ayı olağan divan toplantısı başladı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda başladı.

Galatasaray'da aralık ayı olağan divan toplantısı başladı, System.String[]

Galatasaray Kulübü Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda başladı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısına kulübün eski başkanlardan Alp Yalman, Dursun Özbek, Faruk Süren ve divan üyeleri katıldı.

Toplantıda sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden ise Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Mahmut Recevik, Kaan Kancal ve Dilek Kutlu yer aldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında yaşanan tartışma nedeniyle divana tepkili olduğu için kasım ayında Galatasaray Lisesi'nde yapılan divan toplantısına katılmadığı gibi bu divan toplantısına da katılım göstermedi.

Saygı duruşu ve ?İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan olağan divan toplantısının gündem maddeleri ise şöyle:

1. Kasım ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

3. Riva, Florya ve Kemerburgaz projelerinde son durum,

4. Kulüp ve Bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ile özet yönetsel­ sportif faaliyet raporlarının Yönetim Kurulunca sunulması,

5. Kulüp ve Bağlı ortaklıklarına ait 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ve özet yönetsel­ sportif faaliyet raporlarıyla ilgili olarak, Denetim Kurulunun tespit ve incelemeleri,

6. Gündemin 4. ve 5. maddesinde ele alınan raporlarla ilgili genel görüşme,

7. Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,

8. Kapanış.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Divan toplantısından detaylar


- İstanbul
Özhan Canaydın, Ali Sami Yen, Galatasaray, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuzlaspor maçına alınmayan minik taraftarlara büyük jest
G.Saray'dan kayyum ve kavga açıklaması Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi

Son Dakika Haberleri
20:36 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
20:34 Fatih Karagümrük: 2-1 - Son Dakika Spor
20:28 Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, Ankara'da sona erdi - Son Dakika Spor
20:23 Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, Galatasaray Teknik Direkötrü Fatih Terim'den özür diledi! - Son Dakika Spor
20:23 Barcelona - Real Madrid öncesi izlemeniz gereken 5 video - Son Dakika Spor
20:08 Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi - Son Dakika Spor
19:53 Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:44:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da aralık ayı olağan divan toplantısı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]