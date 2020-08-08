Galatasaray'da Arda Turan, Atletico Madrid ayarlarına geri döndü!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Altyapısından yetiştiği G. Saray'a geri dönen Arda Turan'ın uzun süredir sahalardan uzak kalmasına rağmen fiziksel durumu herkesten takdir aldı. Aralık ayında Başakşehir ile yollarını ayıran ve 8 aydır yuvası G.Saray'a dönmeyi bekleyen 33 yaşındaki futbolcu bu süreçte boş durmazken kilosu, fiziksel durumu ile testleri başarı ile geçti. Futboldan uzak kaldığı bu süreçte çalışmasının karşılığını aldı ve 2014 yılından bu yana en fit hali ile G.Saray ile sözleşme imzaladı.

Hayali uğruna çalışmayı bırakmadı

Devre arası transferi gerçekleşmeyince sarı kırmızılı forma hayali uğruna çalışmayı ve antrenmanlarını bırakmayan Arda Turan tam 7 kilo verdi. Kilo fazlası bulunmayan Arda, Atletico Madrid'de ortaya koyduğu müthiş performansın ardından Barcelona'ya transferinin kapısını açan sezonki kilosuna ulaştı. En son 2014-15'de Atletico Madrid'de forma giyerken 75 kilo olan Arda, sarı kırmızılı takıma fiziksel olarak hazır bir görüntü ile imza attı.

Atletico'da zirve yaptı

G.Saray'a imza attığı gün "Bu yetenekler, bu oyun zekası hala bende" diyen tecrübeli futbolcunun kilo olarak Atletico Madrid günlerine dönmesi performans olarak da beklentilerin yükselmesine neden oldu. Çünkü Atletico ile 178 resmi maça çıkan Arda 22 gol atıp 32 asist yaparken Madrid ekibinde görev yaptığı dönemde İspanya şampiyonluğu, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

İşte formunu böyle geri kazandı

Arda Turan 7 aydır bireysel performans antrenörü ile özel olarak haftada 5 gün çalıştı.

Marmaris'teki tatilinde dahi antrenmanları bırakmadı.

Arda bu süreçte bireysel performans antrenörünün yanı sıra özel beslenme programı da uyguladı.

Spor diyetisyeni ile de çalışan Arda belirlenen özel program doğrultusunda beslendi.

Kilo fazlası bulunmayan Arda Turan, tam 6 yıl sonra 75 kiloya kadar geriledi.

Florya'da kapsamlı testlere giren yıldız futbolcu fiziksel durumu ile sınıfı geçti.

12 Ağustos'ta çalışmalarına başlayacak G.Saray'da, Arda takımdan önce mesaiye başladı.